Résultat de la législative à Saint-Rémy-en-Rollat : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Rémy-en-Rollat sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Rémy-en-Rollat. En direct 18:07 - Qu'attendre des électeurs de gauche à Saint-Rémy-en-Rollat ? Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel théorique de 17,6% à Saint-Rémy-en-Rollat avant ces légilsatives. Soit le total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Son représentant dans la circonscription a pourtant obtenu 13,74% des suffrages dans la cité il y a 7 jours. Ce qui avait privé la Nupes du podium. 15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Rémy-en-Rollat ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 28,36% des suffrages dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du 1er round de la législative. Les candidats Rassemblement National et Les Républicains la suivent grâce à dans l'ordre 27,77% et 19,94% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives à Saint-Rémy-en-Rollat ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? La semaine dernière, 49,89% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Rémy-en-Rollat avaient déserté les urnes. L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 20,77% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,99% au premier tour. 10:30 - Le résultat final des élections législatives à Saint-Rémy-en-Rollat se dévoilera ce dimanche soir ! Bienvenue dans ce live où nous suivrons les grandes étapes de cette journée d'élections législatives à Saint-Rémy-en-Rollat, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Sont alignés les candidats qualifiés il y a une semaine et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de deuxième tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Rémy-en-Rollat - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Rémy-en-Rollat aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste Nicolas Ray Les Républicains Bénédicte Peyrol Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Saint-Rémy-en-Rollat - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Rémy-en-Rollat

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Rémy-en-Rollat Nicolas Ray (Ballotage) Les Républicains 24,22% 19,94% Bénédicte Peyrol (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,27% 28,36% Quentin Julien Rassemblement National 20,31% 27,77% Elsa Denferd Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,53% 13,74% Isabelle Réchard Parti radical de gauche 4,18% 3,10% Sophie Lacour Reconquête ! 3,99% 3,69% Paul Duché Ecologistes 1,77% 1,33% Lydie Corbin Droite souverainiste 1,50% 0,89% Jean-Francois Rameau Divers extrême gauche 1,22% 1,18% Yves-Marie Pendeliau Divers 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Saint-Rémy-en-Rollat Taux de participation 50,65% 50,11% Taux d'abstention 49,35% 49,89% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68% 1,73% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 0,43% Nombre de votants 40 620 692

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de la législative à Saint-Rémy-en-Rollat. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de voix auprès des 1381 habitants de Saint-Rémy-en-Rollat inscrits dans la 3ème circonscription de l'Allier. A l'échelle de la commune, Bénédicte Peyrol a ainsi rassemblé 28% des votes. Elle coiffe au poteau Quentin Julien (Rassemblement National) et Nicolas Ray (Les Républicains) qui ramassent dans l'ordre 28% et 20% des voix. La participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription de l'Allier atteint 50%. Le résultat final de la législative au niveau de cette circonscription dépendra des choix des électeurs des 87 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Saint-Rémy-en-Rollat : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 33% des suffrages au premier tour à Saint-Rémy-en-Rollat, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 30% et 9% des suffrages. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, arrivé en tête du second tour en rassemblant 51% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49% des voix exprimés lors des résultats. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Saint-Rémy-en-Rollat seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme l'ensemble des Français.