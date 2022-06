En direct

19:46 - Quel verdict pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Saint-Saëns ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des questions clés de ces élections législatives, à Saint-Saëns comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 16,61% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,95% et 1,81% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total estimé à 22,37% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Saint-Saëns ? L'alliance LREM-Ensemble a baissé à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces mouvements des derniers jours auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Saint-Saëns. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Saint-Saëns cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,89% des suffrages. A la suite, arrivait Emmanuel Macron à 28,21%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,61% et Éric Zemmour à 5,1%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces élections législatives à Saint-Saëns demeure la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Saëns, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Le conflit russo-ukrainien est de nature à de faire baisser le taux de participation à Saint-Saëns. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 23,19% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 24,24% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Saëns à l'occasion du premier tour des élections législatives ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des consultations politiques antérieures. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 51,99% au premier tour dans la commune à Saint-Saëns, contre un taux d'abstention de 44,75% au second tour.