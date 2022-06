En direct

19:49 - Pour la gauche, les 19,36% de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Sulpice-de-Pommeray scrutés La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des questions clés de ces élections législatives, à Saint-Sulpice-de-Pommeray comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 19,36% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,57% et 1,34% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 24,27% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Sulpice-de-Pommeray ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Saint-Sulpice-de-Pommeray au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. A l'issue du dernier scrutin présidentiel, à Saint-Sulpice-de-Pommeray, Emmanuel Macron avait fini la course en tête avec 31,76% des voix, devant Marine Le Pen à 24,71%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 19,36% et Éric Zemmour à 5,89%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Saint-Sulpice-de-Pommeray À Saint-Sulpice-de-Pommeray, l'un des critères déterminants du scrutin législatif 2022 sera le taux de participation. La guerre en Ukraine serait de nature à bénéficier à l'abstention à Saint-Sulpice-de-Pommeray (41000). En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,42% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 21,71% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Saint-Sulpice-de-Pommeray ? Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, sur les 1 468 inscrits sur les listes électorales à Saint-Sulpice-de-Pommeray, 50,07% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,71% au second tour. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.