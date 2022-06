Résultat de la législative à Saint-Sulpice-sur-Risle : 2e tour en direct

19/06/22 18:57

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Sulpice-sur-Risle sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Sulpice-sur-Risle. En direct 18:57 - La Nupes s'était placée troisième à Saint-Sulpice-sur-Risle il y a sept jours Les inscrits de Saint-Sulpice-sur-Risle avaient apporté 18,6% de leurs votes au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour la 1re manche de la législative 2022. Mais ce score est cependant à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 17,84%, 2,26%, 1,78% et 2,85% en avril. Ce qui donnait un potentiel de 24,73% pour la Nupes dans la commune. 15:30 - Vers un succès pour la candidature Les Républicains à Saint-Sulpice-sur-Risle ? La candidature Les Républicains a collecté 35,29% des votes le 12 juin dernier au soir du premier round de la législative. En seconde place, la candidature Rassemblement National obtient 21,25% des voix. A la troisième place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 18,6% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - La participation va-t-elle encore descendre lors du 2e tour des législatives à Saint-Sulpice-sur-Risle ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au deuxième round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, parmi les 1225 personnes en âge de voter à Saint-Sulpice-sur-Risle, 51,67% étaient allées voter au premier tour. Le taux de participation était de 46,04% pour le deuxième tour. 10:30 - Nouveau tour des législatives à Saint-Sulpice-sur-Risle ce dimanche ! L'élection se déroule depuis ce matin à Saint-Sulpice-sur-Risle et il y a encore de la marge pour remplir son devoir citoyen lors de ce 2e round, puisque l'unique bureau de vote de la cité sera ouvert jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les postulants qualifiés il y a 7 jours sont toujours en lice pour le climax des législatives.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Sulpice-sur-Risle - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Sulpice-sur-Risle aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Orne

Tête de liste Liste Véronique Louwagie Les Républicains Alexandre Morel Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Saint-Sulpice-sur-Risle - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Sulpice-sur-Risle

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Orne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Sulpice-sur-Risle Véronique Louwagie (Ballotage) Les Républicains 32,72% 35,29% Alexandre Morel (Ballotage) Rassemblement National 24,53% 21,25% Cécile Bussière Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,17% 18,60% Amale El Khaledi Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,87% 13,28% Amaury de Bourbon Parme Reconquête ! 3,91% 3,61% Denis Mousset Divers 2,87% 1,71% Christophe Joseph Divers gauche 2,19% 2,47% Sandrine Marie Droite souverainiste 1,64% 1,33% Patricia Ansquer Ecologistes 1,30% 1,71% Bernadette Velly Divers extrême gauche 0,79% 0,76% Participation au scrutin Circonscription Saint-Sulpice-sur-Risle Taux de participation 50,69% 45,01% Taux d'abstention 49,31% 54,99% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,49% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,37% Nombre de votants 33 492 537

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Saint-Sulpice-sur-Risle est tombé. C'est la candidature Les Républicains qui a rassemblé le plus de voix auprès des 1193 habitants de Saint-Sulpice-sur-Risle de la 2ème circonscription de l'Orne. Le taux de participation parmi les électeurs figurant sur les listes électorales dans la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 45% (soit 656 non-votants). Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Saint-Sulpice-sur-Risle. Les habitants de 154 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Orne. Véronique Louwagie a collecté 35% des suffrages. En deuxième place, Alexandre Morel (Rassemblement National) capte 21% des suffrages. A la troisième place, Cécile Bussière (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse 19% des suffrages.

Législatives 2022 à Saint-Sulpice-sur-Risle : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Saint-Sulpice-sur-Risle (61) seront invités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 28.06% des voix au premier tour à Saint-Sulpice-sur-Risle, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien député européen avaient obtenu 27.23% et 17.84% des votes. Le choix des habitants de Saint-Sulpice-sur-Risle était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (55.74% des votes), cédant par conséquent à Marine Le Pen 44.26% des votes. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il se fier à cette ville pour avoir une majorité à l'hémicycle ?