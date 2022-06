Résultat des législatives à Saint-Sulpice-sur-Risle - Election 2022 (61300) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Saint-Sulpice-sur-Risle

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Sulpice-sur-Risle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Orne

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Saint-Sulpice-sur-Risle. C'est la représentante Les Républicains qui a amassé le plus de votes parmi les 1193 électeurs de Saint-Sulpice-sur-Risle inscrits dans la 2ème circonscription de l'Orne. La participation s'établit à 45% des citoyens autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 537 votants. Néanmoins, le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Orne peut encore évoluer si les électeurs des 154 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Saint-Sulpice-sur-Risle. Dans la ville, Véronique Louwagie a réuni 35% des votes. Elle arrive devant Alexandre Morel (Rassemblement National) et Cécile Bussière (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 21% et 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Sulpice-sur-Risle Véronique Louwagie Les Républicains 32,72% 35,29% Alexandre Morel Rassemblement National 24,53% 21,25% Cécile Bussière Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,17% 18,60% Amale El Khaledi Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,87% 13,28% Amaury de Bourbon Parme Reconquête ! 3,91% 3,61% Denis Mousset Divers 2,87% 1,71% Christophe Joseph Divers gauche 2,19% 2,47% Sandrine Marie Droite souverainiste 1,64% 1,33% Patricia Ansquer Ecologistes 1,30% 1,71% Bernadette Velly Divers extrême gauche 0,79% 0,76% Participation au scrutin Circonscription Saint-Sulpice-sur-Risle Taux de participation 50,69% 45,01% Taux d'abstention 49,31% 54,99% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,49% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,37% Nombre de votants 33 492 537

Législatives 2022 à Saint-Sulpice-sur-Risle : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Saint-Sulpice-sur-Risle (61) seront invités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 28.06% des voix au premier tour à Saint-Sulpice-sur-Risle, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien député européen avaient obtenu 27.23% et 17.84% des votes. Le choix des habitants de Saint-Sulpice-sur-Risle était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (55.74% des votes), cédant par conséquent à Marine Le Pen 44.26% des votes. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il se fier à cette ville pour avoir une majorité à l'hémicycle ?