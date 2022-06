Résultat de la législative à Saint-Symphorien-sur-Coise : 2e tour en direct

Un des enjeux majeurs de ces élections législatives, en France, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Saint-Symphorien-sur-Coise, sa tête d'affiche avait atteint 23,05% des suffrages le dimanche 12 juin. Ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,11%, 4,51%, 2,3% et 1,32% le 10 avril. Ce sont donc 24,24% de votants en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Saint-Symphorien-sur-Coise.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée pour le 1er tour

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a accumulé 30,31% des suffrages pour le premier round de la législative dimanche 12 juin 2022. En 2e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 23,05% des votes. Quant à elle, la candidature Les Républicains glane 22,22% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.