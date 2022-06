Une des questions clés de ces élections législatives, en France comme à Saint-Symphorien-sur-Coise, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait cumulé 16,11% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Les transferts des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à observer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,51% et 2,3% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 22,92% à Saint-Symphorien-sur-Coise pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Saint-Symphorien-sur-Coise, des sondages aussi révélateurs qu'en France ?

Lors du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Saint-Symphorien-sur-Coise, Emmanuel Macron achevait la course en pôle position avec 29,53% des voix, devant Marine Le Pen à 26,15%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 16,11% et Valérie Pécresse à 6,12%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront peut-être transformer cette donne et donc le résultat des législatives à Saint-Symphorien-sur-Coise, même si on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%.