Résultat de la législative à Saint-Valery-en-Caux : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Valery-en-Caux sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Valery-en-Caux. En direct 18:07 - La coalition LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à Saint-Valery-en-Caux Dans les 4 bureaux de vote de Saint-Valery-en-Caux, les voix qui s'étaient accumulées sur la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la législative seront sans doute cruciales ce dimanche pour le 2e volet du scrutin. Le candidat insoumis avait enregistré 24,33% des suffrages dimanche dernier. Mais ce score est cependant à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. À Saint-Valery-en-Caux, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 17,16%, 3,01%, 1,32% et 3,95% il y a deux mois. Ce sont donc 25,44% de votants en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Saint-Valery-en-Caux. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Valery-en-Caux ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 36,42% des suffrages le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour de l'élection législative. En 2e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 24,33% des suffrages. Enfin, la candidature Rassemblement National capte 18,52% des suffrages. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat des législatives 2022 à Saint-Valery-en-Caux ? Les populations des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour le deuxième tour des élections législatives ? Au second tour de la présidentielle, le taux d'abstention représentait 26,24% des votants de la localité, contre une abstention de 27,74% au premier tour. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? La semaine dernière, 50,86% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Valery-en-Caux avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. 10:30 - Le résultat final des élections législatives à Saint-Valery-en-Caux, c'est pour ce soir ! C'est donc reparti pour ces élections législatives 2022 à Saint-Valery-en-Caux, avec le second épisode dont le démarrage a eu lieu ce matin. Il y a encore de la marge pour se prononcer sur les qualifiés qui se présentent pour devenir député. Les 3007 habitants de Saint-Valery-en-Caux ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur député. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Valery-en-Caux - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Valery-en-Caux aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Xavier Batut Ensemble ! (Majorité présidentielle) Anaïs Thomas Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Saint-Valery-en-Caux - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Valery-en-Caux

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Valery-en-Caux Xavier Batut (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,58% 36,42% Anaïs Thomas (Ballotage) Rassemblement National 29,42% 18,52% Véronique Bérégovoy Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,01% 24,33% Pascale Kéradec-Dujardin Divers droite 7,14% 6,63% Nicolas Dumas Reconquête ! 3,56% 4,63% Jérôme Huvey Divers 2,72% 2,21% Marine Lercier Ecologistes 2,20% 2,83% Nicolas Crambes Divers extrême gauche 1,85% 2,28% Véronique Baudet Droite souverainiste 1,51% 2,14% Participation au scrutin Circonscription Saint-Valery-en-Caux Taux de participation 51,91% 49,14% Taux d'abstention 48,09% 50,86% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11% 1,35% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,95% Nombre de votants 57 261 1 481

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 à Saint-Valery-en-Caux. À Saint-Valery-en-Caux, les habitants rattachés à la 10ème circonscription de la Seine-Maritime ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'abstention atteint 51% des électeurs habilités à voter au sein de la commune pour la 10ème circonscription de la Seine-Maritime, ce qui représente 1 533 non-votants. Reste encore à déterminer si les électeurs des 229 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront comme ceux de Saint-Valery-en-Caux. Xavier Batut a rassemblé 36% des voix. Véronique Bérégovoy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Anaïs Thomas (Rassemblement National) décrochent 24% et 19% des votes.

Législatives 2022 à Saint-Valery-en-Caux : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 4 069 votants de Saint-Valery-en-Caux seront incités à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant préféreront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il se reposer sur cette commune pour avoir une majorité de l'Assemblée ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 31% des suffrages au premier tour à Saint-Valery-en-Caux. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 17% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Valery-en-Caux avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 56% des suffrages, abandonnant donc à Marine Le Pen 44% des votes.