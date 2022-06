Résultat de la législative à Saint-Valery-en-Caux : en direct

En direct

19:24 - Quel résultat aux législatives de Saint-Valery-en-Caux pour le bloc des Insoumis ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des énigmes de ces élections législatives, à Saint-Valery-en-Caux comme dans toute la France. Cet électorat représentait 17,16% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,01% et 1,32% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 21,49% à Saint-Valery-en-Caux pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Saint-Valery-en-Caux ? A la dernière élection, à Saint-Valery-en-Caux, Emmanuel Macron se hissait à la tête du vote avec 30,51% des voix, devant Marine Le Pen à 26,56%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 17,16% et Éric Zemmour à 6,21%. En revanche en France, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des derniers jours viendront sans doute chambouler la donne et donc le résultat des législatives à Saint-Valery-en-Caux au 1er tour. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%.

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives à Saint-Valery-en-Caux À Saint-Valery-en-Caux, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des facteurs importants du scrutin législatif. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 26,24% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 27,74% au premier tour. La peur d'une reprise du covid serait notamment en mesure de détourner l'attention des électeurs de Saint-Valery-en-Caux de leur devoir civique.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Saint-Valery-en-Caux lors du premier tour des législatives 2022 ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. L'analyse des résultats des dernières élections permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Durant les dernières législatives, 50,76% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Valery-en-Caux avaient pris part à l'élection au premier tour, contre une participation de 44,03% au dernier round.