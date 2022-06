Résultat de la législative à Saint-Valery-sur-Somme : 2e tour en direct

19/06/22 18:12

Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 78,06% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 76,55% au premier tour, soit 1433 personnes. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Le week-end dernier, 55,79% des personnes aptes à voter à Saint-Valery-sur-Somme avaient participé à l'élection.

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Il convient cependant de tenir compte des spécificités locales, comme par exemple à Saint-Valery-sur-Somme. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a recueilli 30,62% des suffrages le 12 juin dernier lors du 1er round des élections législatives. La candidature Rassemblement National glane 23,16% des votes. De son côté, la candidature Les Républicains décroche 21,0% des votes.

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Saint-Valery-sur-Somme est tombé. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de votes de la part des 1864 habitants de Saint-Valery-sur-Somme de la 3ème circonscription de la Somme. Le taux de participation représente 56% des habitants enregistrés dans les listes électorales dans la commune au niveau de cette circonscription (1 040 votants). Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Saint-Valery-sur-Somme. Les électeurs de 193 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Somme. Albane Branlant a effectivement accumulé 31% des voix. Elle est suivie par Nicolas Lottin (Rassemblement National) et Emmanuel Maquet (Les Républicains) qui obtiennent 23% et 21% des suffrages.

Les électeurs de Saint-Valery-sur-Somme ( Somme ) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 35,24% des suffrages au premier tour à Saint-Valery-sur-Somme. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,14% et 13,61% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Saint-Valery-sur-Somme avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 58,07% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 41,93% des votes. Le président fraîchement réélu sera-t-il à même d'obtenir une majorité à l'hémicycle au vu des voix qu'il a recueillies dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ?