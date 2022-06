En direct

19:29 - Quel résultat aux législatives de Saint-Valery-sur-Somme pour la coalition de gauche ? Dans les 3 bureaux de vote de Saint-Valery-sur-Somme, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait cumulé 13,61% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,3% et 1,43% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 4,73% à gauche, en plus du vote Mélenchon.

16:30 - Que montrent les intentions de vote des législatives 2022 pour Saint-Valery-sur-Somme ? Avec 35,24% des votes, au premier tour à Saint-Valery-sur-Somme, Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à l'issue de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 25,14%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,61% et Éric Zemmour à 7,23%. Néanmoins, en France, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines chambouleront probablement ce paysage lors des législatives dans la commune au 1er tour. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.

14:30 - À Saint-Valery-sur-Somme, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? L'un des critères importants de ce scrutin législatif 2022 sera le taux d'abstention à Saint-Valery-sur-Somme. La flambée des prix qui plombe les finances des Français serait par exemple capable de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Saint-Valery-sur-Somme (80230). Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 872 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 78,06% étaient allés voter, contre un taux de participation de 76,55% au premier tour, c'est-à-dire 1 433 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - L'abstention aux législatives 2022 à Saint-Valery-sur-Somme va-t-elle faire pire qu'au scrutin 2017 ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Comment votent ordinairement les citoyens de cette localité ? Au moment des élections législatives de 2017, 50,68% des personnes en capacité de voter à Saint-Valery-sur-Somme avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 44,54% pour le dernier round.