Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des enjeux de ces élections législatives, à Sainte-Anne-d'Auray comme dans toute la France. Le candidat LFI avait cumulé 15,64% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,76% et 1,52% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 23,92% à Sainte-Anne-d'Auray pour ce premier tour.

16:30 - Les études sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Sainte-Anne-d'Auray ?

Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Sainte-Anne-d'Auray au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La majorité présidentielle a vu son score reculer très près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or à l'issue de la dernière élection, à Sainte-Anne-d'Auray, Emmanuel Macron glanait la meilleure place avec 34,33% des voix, devant Marine Le Pen à 18,62%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 15,64% et Éric Zemmour à 9,01%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron se sortait de ce premier tour avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.