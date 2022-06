Résultat des législatives à Sainte-Catherine - Election 2022 (62223) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Sainte-Catherine

Le résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Catherine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Pas-de-Calais

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Sainte-Catherine. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de bulletins de votes auprès des 2629 électeurs de Sainte-Catherine votant dans la 2ème circonscription du Pas-de-Calais. Le niveau de la participation représente 54% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 1 421 votants. Jacqueline Maquet a engrangé 33% des voix à l'échelle de la ville. Elle devance Morgane Rengard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Alban Heusèle (Rassemblement National) qui reçoivent 20% et 18% des votes. Cependant, le résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Pas-de-Calais peut toujours évoluer si les électeurs des 41 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Sainte-Catherine.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Catherine Jacqueline Maquet Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 32,85% Morgane Rengard Nouvelle union populaire écologique et sociale - 20,45% Alban Heusèle Rassemblement National - 18,20% Emmanuelle Lapouille Les Républicains - 13,27% Isabelle Georget Reconquête ! - 4,50% Bruno Ladsous Ecologistes - 3,34% Nathalie Zayonnet Ecologistes - 2,47% Pauline Nayet Divers gauche - 1,74% Véronique Loir Droite souverainiste - 1,31% Philippe La Grange Parti radical de gauche - 1,23% Béatrice Bouffart Divers extrême gauche - 0,58% Arnaud Kosbur Divers - 0,07% Sébastien Peugnet Divers - 0,00% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Catherine Taux de participation - 54,05% Taux d'abstention - 45,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 2,18% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,77% Nombre de votants - 1 421

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sainte-Catherine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:36 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Sainte-Catherine ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des questions clés de ces élections législatives, à Sainte-Catherine comme dans le reste du pays. Le député de Marseille avait cumulé 15,82% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,01% et 1,85% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 22,68% à Sainte-Catherine pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Sainte-Catherine ? Avec 36,5% des suffrages, au premier tour à Sainte-Catherine, Emmanuel Macron avait atteint la première position lors du dernier rendez-vous présidentiel. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 21,41%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,82% et Éric Zemmour à 6,81%. Les indications nationales des dernières heures infléchiront certainement ce décor lors des législatives dans la ville dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Or la majorité a chuté à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Sainte-Catherine ? La participation constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 à Sainte-Catherine. La peur d'une reprise du covid-19 pourrait entre autres détourner l'attention des habitants de Sainte-Catherine (62223) du vote. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, 19,25% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,39% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Sainte-Catherine quel était le taux de la participation à Sainte-Catherine en 2017 ? Les législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections précédentes. A l'occasion des précédentes élections législatives, 55,36% des personnes en capacité de voter à Sainte-Catherine s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 47,81% pour le dernier round. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Sainte-Catherine ? 13 candidats sont en course dans l'unique circonscription de Sainte-Catherine ce dimanche, pour le premier tour de l'élection législative 2022. Un nombre de postulants supérieur à celui des autres circonscriptions. Et les 2634 votants de la ville auront jusqu'à 19 heures pour gagner le bureau de vote et choisir une paire de candidats lors de ce premier round.

Législatives 2022 à Sainte-Catherine : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 3 560 votants de Sainte-Catherine seront incités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 37% des voix au premier tour à Sainte-Catherine, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ex-député européen avaient obtenu 21% et 16% des suffrages. Le choix des électeurs de Sainte-Catherine était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (64% des votes), laissant donc 36% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il se reposer sur cette ville pour acquérir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ?