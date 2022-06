Résultat de la législative à Sainte-Maure-de-Touraine : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Sainte-Maure-de-Touraine dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:11

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Sainte-Maure-de-Touraine sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Sainte-Maure-de-Touraine. En direct 18:11 - La Nupes était arrivée au pied du podium à Sainte-Maure-de-Touraine il y a 7 jours Les votants de Sainte-Maure-de-Touraine avaient donné 24,59% de leurs voix au bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon, pour le premier round de l'élection législative. Mais ce score est tout de même à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 13,99%, 3,09%, 1,63% et 1,95% en avril. Soit une réserve de voix de 20,66% du côté de la gauche. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Rassemblement National à Sainte-Maure-de-Touraine ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Grâce à 30,73% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Sainte-Maure-de-Touraine le 12 juin dernier au soir du premier round de l'élection législative. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale recueillent dans l'ordre 27,0% et 24,59% des votes. 13:30 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives 2022 à Sainte-Maure-de-Touraine Plus de la moitié des électeurs n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au second tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, le taux de participation représentait 43,68% au sein de Sainte-Maure-de-Touraine au dernier round, autrement dit 1335 électeurs s'étaient rendus dans leur bureau de vote. 10:30 - Le 2ème round des élections législatives a lieu à Sainte-Maure-de-Touraine Pour cette seconde étape des élections législatives à Sainte-Maure-de-Touraine, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, avant le début des dépouillements. Seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Résultats des législatives 2022 à Sainte-Maure-de-Touraine - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Sainte-Maure-de-Touraine aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste Laurent Baumel Nouvelle union populaire écologique et sociale Fabienne Colboc Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Sainte-Maure-de-Touraine - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Sainte-Maure-de-Touraine

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Maure-de-Touraine Fabienne Colboc (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,99% 30,73% Laurent Baumel (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,55% 24,59% Jean-François Bellanger Rassemblement National 19,85% 27,00% Sophie Lagrée Les Républicains 9,55% 8,77% Olivier de la Ferté Reconquête ! 4,19% 4,14% Caroline Deforge Ecologistes 4,06% 2,35% Kévin Gardeau Divers extrême gauche 1,25% 1,45% Jacques Masset Ecologistes 1,09% 0,76% Nesrine Ben Lahcen Divers 0,34% 0,14% Francis Chambers Divers 0,14% 0,07% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Maure-de-Touraine Taux de participation 50,47% 47,64% Taux d'abstention 49,53% 52,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 1,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68% 0,47% Nombre de votants 46 584 1 476

Le résultat de la législative à Sainte-Maure-de-Touraine est tombé. Fabienne Colboc a raflé 31% des voix au sein de la commune. Jean-François Bellanger (Rassemblement National) et Laurent Baumel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent respectivement 27% et 25% des voix. Le niveau de la participation parmi les habitants enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire atteint 48%, ce qui représente 1 476 votants. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Sainte-Maure-de-Touraine. Les habitants de 77 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Législatives 2022 à Sainte-Maure-de-Touraine : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 30% des voix au premier tour à Sainte-Maure-de-Touraine. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 30% et 14% des voix. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en empochant 51% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 49% des votes. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'approprier un siège de député dans cette circonscription ? Les habitants de Sainte-Maure-de-Touraine reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront appelés à participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel candidat iront-ils ?