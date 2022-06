Résultat de la législative à Sainte-Rose : en direct

17:19 - À Sainte-Rose, des sondages aussi parlants qu'en France ?

Au premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à Sainte-Rose, Jean-Luc Mélenchon avait pu se hisser à la première position avec 56,78% des voix, devant Marine Le Pen à 21,43%, puis Emmanuel Macron, en troisième position avec 11,38% et Valérie Pécresse à 1,97%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront peut-être infléchir ce paysage et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, pour sa part, est venu coller les 20%.