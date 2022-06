Résultat des législatives à Sanary-sur-Mer - Election 2022 (83110) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Sanary-sur-Mer. Les 15852 habitants de Sanary-sur-Mer votant dans la 7ème circonscription du Var ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) dimanche 12 juin. Le taux d'abstention parmi les électeurs autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de la 7ème circonscription du Var s'établit à 54%, ce qui représente 8 619 non-votants. Au niveau de l'agglomération, Cécile Muschotti a collecté 33% des voix. Elle coiffe au poteau Frédéric Boccaletti (Rassemblement National) et Charles Iannessi (Reconquête !) qui reçoivent 26% et 12% des votes. L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription découlera des choix des électeurs des 4 autres communes qui lui sont rattachées.

12 candidats se présentent dans la circonscription de Sanary-sur-Mer ce dimanche, pour le premier round des élections législatives 2022. Un niveau de candidatures au-dessus de celui des autres circonscriptions (10 candidatures le plus souvent). Les 15799 citoyens de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 19 bureaux de vote et choisir un favori pour ce 1er tour de piste.

Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Au cours des scrutins antérieurs, les 16 960 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 61,17% des électeurs de Sanary-sur-Mer avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 54,66% pour le second tour.

L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera sans nul doute l'abstention à Sanary-sur-Mer. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 27,12% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 27,46% au premier tour. La peur d'une reprise de l'épidémie de covid et ses répercussions en matière sanitaire et économique pourraient nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Sanary-sur-Mer (83110).

La majorité a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront sans doute un écho sur les législatives à Sanary-sur-Mer. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait glané la meilleure place à l'issue de la dernière élection à l'Elysée à Sanary-sur-Mer avec 29,04% des votes, au premier round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 27,7%, surclassant Éric Zemmour à 16,03% et Jean-Luc Mélenchon à 9,14%.

Les habitants de Sanary-sur-Mer avaient apporté 9,14% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape initiale de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,15% et 0,77% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 3,92% du côté de la gauche, score de Mélenchon exclu.

Durant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 29,0% des suffrages au premier tour à Sanary-sur-Mer, devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. La candidate d'extrême-droite et Éric Zemmour avaient obtenu 27,7% et 16,0% des suffrages. Et ensuite renversement de situation : Marine Le Pen était, en fin de compte, arrivée en tête du second tour en rassemblant 51,0% des votes face à Emmanuel Macron (49,1%). Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des élections législatives à Sanary-sur-Mer ( Var ) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022.