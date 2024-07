Résultat des législatives 2024 à la Seyne-sur-Mer : les premiers chiffres du 2e tour

Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des précédents rendez-vous électoraux ? À la Seyne-sur-Mer, le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 a été de 62,69%, plus important que celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, 49,03% des personnes habilitées à voter à la Seyne-sur-Mer s'étaient effectivement rendues dans l'isoloir. La participation était de 45,57% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

À la Seyne-sur-Mer, l'une des clés de ces législatives 2024 est à n'en pas douter la participation. Dans la ville, 37,31% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 58,29% au premier tour. Au second tour, 60,28% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 29,19% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 30,65% au second tour. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à la Seyne-sur-Mer ?

17:29 - Démographie et politique à la Seyne-sur-Mer, un lien étroit

Dans le cadre de la campagne électorale législative, La Seyne-sur-Mer est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 62 763 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 5 905 entreprises, La Seyne-sur-Mer se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 31,09% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 3 360 personnes (5,40%) favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 286 euros/an, la commune dévoile un taux de chômage de 15,69%, synonyme d'une situation économique tendue. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à la Seyne-sur-Mer démontre l'intérêt des habitants pour les idées de l'Hexagone.