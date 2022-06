Résultat des législatives à Sanilhac - Election 2022 (24380) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Sanilhac

Le résultat des élections législatives 2022 à Sanilhac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Dordogne

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Dordogne

Le résultat du premier round de l'élection législative à Sanilhac a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 4ème circonscription de la Dordogne, les 3669 habitants de Sanilhac ont jeté leur dévolu sur le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale. Ces données ne représentent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la 4ème circonscription de la Dordogne : 165 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans cette circonscription législative. Sébastien Peytavie a enregistré 29% des votes à l'échelle de la localité. Jacqueline Dubois (Divers centre) et Ludivine Le Berre (Rassemblement National) obtiennent 23% et 22% des voix. La participation parmi les électeurs inscrits dans les listes électorales dans la commune pour la 4ème circonscription de la Dordogne atteint 52%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sanilhac Sébastien Peytavie Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,09% 28,68% Jacqueline Dubois Divers centre 20,31% 22,68% Ludivine Le Berre Rassemblement National 17,59% 21,59% Christian Teillac Divers gauche 13,61% 8,45% Basile Fanier Les Républicains 12,45% 8,12% Anne-Laure Maleyre Reconquête ! 3,08% 2,94% Stéphane Roudier Régionaliste 2,57% 1,69% Frédérique Rouyard Lignon Droite souverainiste 1,49% 1,53% Laurence Trapy-Joinel Ecologistes 1,47% 2,18% Nécati Yildirim Divers extrême gauche 0,75% 1,25% Eric Garnier Divers gauche 0,59% 0,87% Participation au scrutin Circonscription Sanilhac Taux de participation 56,16% 51,73% Taux d'abstention 43,84% 48,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 2,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12% 0,95% Nombre de votants 50 424 1 898

Législatives 2022 à Sanilhac : les enjeux

Les citoyens de Sanilhac reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ? Pendant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 24% des votes au premier tour à Sanilhac, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 24% et 22% des suffrages. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en décrochant 53% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 47% des voix. Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de l'élection présidentielle ?