En direct

18:42 - Des législatives prometteuses à Saubens pour le bloc de gauche Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Saubens, la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait marqué des points avant ce second round des élections législatives. Cet électorat a donc un poids aujourd'hui. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or à Saubens, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 18,39%, 7,91%, 1,1% et 2,05% en avril. Ce sont donc 29,45% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Saubens.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Saubens ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Dimanche 12 juin 2022 au soir du premier round de l'élection législative, les citoyens de Saubens ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 30,8% des voix. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National décrochent respectivement 26,14% et 21,37% des votes.

13:30 - La participation va-t-elle encore descendre à l'occasion du second tour des législatives à Saubens ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 h. Au fil des dernières années, les 2290 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 48,11% des personnes en âge de voter à Saubens avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 41,37% au second tour.