Résultat des législatives 2024 à Ramonville-Saint-Agne : les premiers chiffres du 2e tour

À Ramonville-Saint-Agne, le taux de participation constitue indéniablement un facteur crucial de ces élections législatives. Dans la ville, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 73,13%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 58,03% au premier tour. Au deuxième tour, 56,0% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Ramonville-Saint-Agne ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,0% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 79,58% au premier tour, soit 7 695 personnes. La question des retraites et l'insécurité pourraient entre autres impacter les décisions que prendront les électeurs de Ramonville-Saint-Agne.

17:29 - Comment la composition démographique de Ramonville-Saint-Agne façonne les résultats électoraux ?

A mi-chemin des élections législatives, Ramonville-Saint-Agne fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 31,9% de cadres pour 14 949 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 1 234 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (78,72%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Ramonville-Saint-Agne forme une communauté diversifiée, avec ses 1 223 résidents étrangers, soit 8,30% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, près de 43,56% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 513,62 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Ramonville-Saint-Agne, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.