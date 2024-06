Résultat des législatives à Saulnes : l'élection 2024 en direct

12:07 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Saulnes

L'un des facteurs forts de ces législatives 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention à Saulnes. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 64,03% au premier tour. Au second tour, 65,57% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saulnes ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 35,33% au niveau de la ville. L'abstention était de 40,51% au second tour.