Résultat de la législative à Sausset-les-Pins : en direct

12/06/22 17:15

Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 7 784 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des précédentes élections législatives, sur les 7 050 personnes en âge de voter à Sausset-les-Pins, 45,26% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 42,75% au round numéro deux. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Sausset-les-Pins, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 6 836 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,3% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 20,83% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique seraient par exemple en mesure de tempérer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Sausset-les-Pins.

Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Sausset-les-Pins, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,33% des suffrages. Derrière, arrivait Emmanuel Macron à 25,84%, puis Éric Zemmour à 14,76% et Jean-Luc Mélenchon à 11,4%. Emmanuel Macron atteignait en revanche 27,85% dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. Les dynamiques nationales des derniers jours changeront probablement la situation et donc le résultat des législatives à Sausset-les-Pins dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la majorité a vu son score reculer à un cheveu de la Nupes dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

Quel postulant à l'Assemblée nationale les 7 784 habitants de Sausset-les-Pins classeront-ils en tête des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Les habitants de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 30,3% des suffrages au premier tour à Sausset-les-Pins, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Le fondateur du parti La République En Marche et Éric Zemmour avaient obtenu 25,8% et 14,8% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Sausset-les-Pins avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 54,0% des suffrages, laissant ainsi 46,0% des votes à Emmanuel Macron.