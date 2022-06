Résultat de la législative à Schwindratzheim : 2e tour en direct

19/06/22 18:54

Les résultats définitifs des législatives 2022 à Schwindratzheim seront communiqués assez rapidement après la fermeture du seul bureau de vote ce dimanche 19 juin 2022, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et le verdict devrait arriver dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? La semaine dernière, 48,29% des personnes en capacité de voter à Schwindratzheim avaient pris part à l'élection. Les habitants des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour le deuxième tour des élections législatives ? Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 19,07% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 19,59% au premier tour.

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut bien entendu prendre en compte les spécificités locales, comme par exemple à Schwindratzheim. La candidature Les Républicains a accumulé 27,06% des voix le 12 juin dernier lors du 1er round des législatives. La candidature Rassemblement National glane 24,73% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 18,51% des votes.

La coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 14,62% des voix au 1er tour de la législative dimanche dernier dans l'unique bureau de vote de Schwindratzheim. Ce score est cependant à comparer avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 11,15%, 4,87%, 1,31% et 1,31% en avril. Ce sont donc 18,64% de votants en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Schwindratzheim.

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l'élection législative à Schwindratzheim. La candidature Les Républicains arrache la première position chez les électeurs de la 7ème circonscription du Bas-Rhin et habitant à Schwindratzheim. Le niveau de la participation parmi les citoyens figurant dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 48%. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 7ème circonscription du Bas-Rhin peut encore évoluer si les électeurs des 147 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Schwindratzheim. Au sein de la ville, Patrick Hetzel a raflé 27% des suffrages. Valérie Eschenmann (Rassemblement National) et Patrick Depyl (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramassent 25% et 19% des suffrages.

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 34.6% des voix au premier tour à Schwindratzheim. La finaliste perdante de la présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28.0% et 11.2% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Schwindratzheim grâce à 51.1% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 48.9% des votes. Les électeurs de cette localité s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Schwindratzheim ( Bas-Rhin ) seront incités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.