Résultat des législatives 2024 à Monswiller (67700) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes à Monswiller ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, ce transfert va irrémédiablement influencer ce 2e tour. Premier indice : le bloc a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 17,94% des voix à Monswiller. Un score en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Des législatives qui sourient déjà au RN à Monswiller Avec un score qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du parti lepéniste lors de ces élections législatives est à considérer localement. Si on se penche sur la progression du RN qui ressort des dernières législatives à l'échelle nationale, soit environ 15 points de plus pour les candidats du mouvement en 2024 qu'en 2022, le résultat du RN devrait le placer en tête à Monswiller. Un calcul qui semble coller avec les points également grappillés par le parti dans la ville sur la même période (de 29,07% en 2022 à 40,41% le 30 juin dernier) : une hausse de 11 points qui peut toujours grimper.

20:29 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Monswiller ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera ainsi l'observation majeure au niveau local pour le second tour de cette législative 2024. Le RN peut-il gagner cette fois à Monswiller, dans ce scénario très différent de 2022 ? Le RN se hissait également en première position à Monswiller lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale à l'époque. On retrouvait en effet Valérie Eschenmann en tête au premier tour, avec 29,07% dans la ville. Mais c'est finalement Patrick Hetzel (Les Républicains) qui s'imposait chez les électeurs de Monswiller au second tour, avec 55,26%, devant son adversaire Rassemblement National à 44,74%.

20:05 - Déjà 40,41% pour le RN à Monswiller aux élections législatives Denis Kieffer (Rassemblement National) a réuni 40,41% des voix à Monswiller le 30 juin, pour le 1er round des élections législatives. Patrick Hetzel (Les Républicains) et Serge Bloch (Nouveau Front populaire) suivaient avec, dans l'ordre, 26,29% et 17,94% des votants à l'échelle de la ville. C'est aussi Denis Kieffer qui terminait en tête dans la 7ème circonscription du Bas-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 41,47%, devant Patrick Hetzel avec 32,31% et Serge Bloch avec 12,42%.

19:21 - Au moment des résultats des législatives, quelle est l'abstention à Monswiller ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des précédentes élections ? À Monswiller, le taux d'abstention au premier round des législatives 2024 était de 35,44%, inférieur à celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 51,17% des inscrits sur les listes électorales de Monswiller (67), à comparer avec un taux d'abstention de 47,42% lors du scrutin de 2019. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter lors du second tour des législatives 2024 à Monswiller ? Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Monswiller, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 35,44%. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 25,13% dans la commune, contre une abstention de 25,98% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,84% au premier tour et 61,04% au deuxième tour. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Monswiller ?

17:29 - Monswiller aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La démographie et le profil socio-économique de Monswiller contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 8,75% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur le travail. Avec une densité de population de 454 hab par km² et 45,19% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 586 € par an souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 695 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,20%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,62%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Monswiller mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,96% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.