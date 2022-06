En direct

18:48 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de gauche à Sevran ? Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril si la présidentielle s'était jouée à Sevran, le candidat insoumis ayant cumulé 54,87% des suffrages dans la cité. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,95% et 0,82% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 2,77% du côté de la gauche (sans compter le vote Mélenchon).

16:30 - À Sevran, des sondages aussi révélateurs ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint la tête du vote lors de la dernière élection présidentielle à Sevran avec 54,87% des votes, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 18,77%, surclassant Marine Le Pen à 12,02% et Éric Zemmour à 4,27%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des dernières heures infléchiront peut-être ces équilibres et donc le résultat des législatives à Sevran ce dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Pour rappel la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Sevran reste la participation À Sevran, l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres inciter les habitants de Sevran à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 22 838 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 56,53% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 67,75% au premier tour, c'est-à-dire 15 473 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Au moment des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Sevran ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans auparavant, lors des législatives, sur les 22 771 personnes en âge de voter à Sevran, 34,09% étaient allées voter au premier tour. Le taux de participation était de 30,74% pour le dernier round.