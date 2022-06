Résultat de la législative à Sevrier : en direct

En direct

19:22 - Que vont décider les supporters de gauche à Sevrier ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 13,58% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Sevrier en avril. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 7,82% et 2,11% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 23,51% à Sevrier pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Sevrier ? Le président-candidat avait obtenu 39,19% des voix à Sevrier, au dernier scrutin présidentiel contre 27,85% en France. Marine Le Pen cumulait 13,29% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,58% (contre 21,95%). Les tendances nationales des derniers jours boulverseront sans doute ces équilibres et donc le résultat des législatives à Sevrier. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Sevrier demeure l'abstention À Sevrier, l'un des facteurs principaux du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le niveau d'abstention. La hausse des prix des carburants qui grève les finances des Français serait de nature à faire le jeu de l'abstention à Sevrier (74320). Au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 492 personnes en âge de voter au sein de la commune, 78,93% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 81,3% au premier tour, soit 2 839 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - À Sevrier quel était le score de l'abstention à Sevrier en 2017 ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des consultations politiques antérieures. A l'occasion des élections législatives de 2017, parmi les 3 223 inscrits sur les listes électorales à Sevrier, 54,39% avaient participé à l'élection au premier tour, contre un taux de participation de 49,55% au dernier round.