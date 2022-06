Résultat de la législative à Simandres : 2e tour en direct

19/06/22 18:51

L'étude des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. En 2017, durant les élections législatives, sur les 1240 inscrits sur les listes électorales à Simandres, 51,05% avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 50,73% au deuxième round. Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives atteignait 57,36% au deuxième round et 44,6% en 2012, toujours au second tour.

Dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du premier tour des élections législatives, les électeurs de Simandres ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 31,5% des votes. En 2e position, la candidature Rassemblement National glane 27,82% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 14,57% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

Le résultat de l'élection législative 2022 à Simandres a été officiellement publié par le ministère de l'Intérieur. Le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 1439 électeurs inscrits dans la 11ème circonscription du Rhône et habitant à Simandres. Le résultat définitif de la législative au niveau de cette circonscription découlera du vote des électeurs des 37 autres communes qui lui sont rattachées. La participation parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune pour la 11ème circonscription du Rhône s'élève à 54% (660 non-votants). A l'échelle de la commune, Jean-Luc Fugit a obtenu 32% des suffrages. Michel Dulac (Rassemblement National) et Abdel Yousfi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) captent respectivement 28% et 15% des votes.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30% des votes au premier tour à Simandres, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 29% et 12% des votes. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour grâce à 51% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 49% des voix. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel candidat les électeurs domiciliés à Simandres placeront-ils en première position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?