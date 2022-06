Résultat des législatives à Simandres - Election 2022 (69360) [PUBLIE]

12/06/22 22:35

Résultat des législatives 2022 à Simandres

Le résultat des élections législatives 2022 à Simandres est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 11ème circonscription du Rhône

Le résultat du premier round de l'élection législative à Simandres est tombé. C'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de votes de la part des 1439 électeurs de Simandres de la 11ème circonscription du Rhône. Au niveau de la localité, Jean-Luc Fugit a raflé 32% des suffrages. Michel Dulac (Rassemblement National) et Abdel Yousfi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec 28% et 15% des votes. La participation représente 54% des habitants autorisés à voter au sein de la commune pour la 11ème circonscription du Rhône, ce qui représente 779 votants. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Simandres. Les citoyens de 37 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Simandres Jean-Luc Fugit Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,55% 31,50% Abdel Yousfi Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,60% 14,57% Michel Dulac Rassemblement National 20,07% 27,82% Paul Vidal Les Républicains 15,14% 12,73% Charles Ascarino Reconquête ! 4,65% 5,51% Sophie Spennato Ecologistes 3,36% 3,81% Pierre-Henri Communal Droite souverainiste 1,29% 1,57% Alexis Martinon Ecologistes 0,89% 0,39% Christophe Chirat Divers 0,87% 0,66% Isabelle Browning Divers extrême gauche 0,86% 1,18% Mohsen Allali Divers gauche 0,53% 0,00% Aude Rossolini Divers droite 0,18% 0,26% Participation au scrutin Circonscription Simandres Taux de participation 48,64% 54,13% Taux d'abstention 51,36% 45,87% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,67% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,51% Nombre de votants 46 971 779

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Simandres sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:14 - Quel résultat aux législatives de Simandres pour la coalition LFI-PS-EELV ? Un des paramètres majeurs de ces législatives, en France comme à Simandres, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait atteint 11,74% des suffrages il y a deux mois dans la commune. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,07% et 1,6% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 18,41% pour la coalition de gauche dans la commune. 16:30 - Les études sondagières, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Simandres ? Lors de la dernière élection, à Simandres, Marine Le Pen figurait en tête de l'élection présidentielle avec 29,73% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,89%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 11,74% et Éric Zemmour avec 9,8%. Un verdict à comparer avec ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines changeront sans doute ces équilibres lors des législatives dans la commune au 1er tour. Il faut se rappeler que la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote ce vendredi soir. Pendant ce temps, le RN a courru après les 20%. 14:30 - La participation demeure la grande inconnue de ces élections législatives à Simandres Le taux de participation constituera indéniablement un facteur essentiel des élections législatives à Simandres. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière énergétique et économique sont par exemple capables de faire avant tout gagner le camp de l'abstention à Simandres. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 425 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 17,4% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 14,18% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Simandres en 2017 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? En 2017, à l'occasion des élections législatives, 49,27% des personnes en capacité de voter à Simandres avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 48,95% au round deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Simandres Les clés de ces législatives 2022 à Simandres sont limpides : la cité ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent 12 candidats. Un niveau au-dessus de celui du reste du pays. Les votants ont jusqu'à 18 heures pour pénétrer dans l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour booster la participation.

Législatives 2022 à Simandres : les enjeux