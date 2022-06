Résultat des législatives à Six-Fours-les-Plages - Election 2022 (83140) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Six-Fours-les-Plages

Le résultat des élections législatives 2022 à Six-Fours-les-Plages est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Six-Fours-les-Plages. C'est la candidature Rassemblement National qui a amassé le plus de voix auprès des 31025 habitants de Six-Fours-les-Plages inscrits dans la 7ème circonscription du Var. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 7ème circonscription du Var s'élève à 46%. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut encore évoluer si les électeurs des 4 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Six-Fours-les-Plages. Frédéric Boccaletti a raflé 33% des suffrages. Cécile Muschotti (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 26% des voix. Enfin, Basma Bouchkara (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 12% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Six-Fours-les-Plages Frédéric Boccaletti Rassemblement National 28,70% 32,99% Cécile Muschotti Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,62% 25,79% Basma Bouchkara Nouvelle union populaire écologique et sociale 14,87% 11,73% Romain Vincent Les Républicains 11,20% 10,54% Charles Iannessi Reconquête ! 9,52% 9,98% Bouchra Reano Divers gauche 2,12% 1,54% Laurile Koscielski Ecologistes 1,78% 1,94% Régine Clanet Droite souverainiste 1,48% 1,58% Marie-Eve Perru Divers centre 1,47% 1,49% Louis Monnier Ecologistes 1,33% 1,36% Ricardo Candido Da Silva Divers extrême gauche 0,56% 0,59% Magali Bermudez Divers 0,36% 0,47% Participation au scrutin Circonscription Six-Fours-les-Plages Taux de participation 44,40% 45,82% Taux d'abstention 55,60% 54,18% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22% 1,13% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,38% Nombre de votants 46 703 14 217

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Six-Fours-les-Plages sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:45 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de gauche à Six-Fours-les-Plages ? Les habitants de Six-Fours-les-Plages avaient livré 11,74% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour la 1re étape de la dernière présidentielle 2022. Les reports des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,66% et 0,84% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 16,24% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Six-Fours-les-Plages. 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Six-Fours-les-Plages ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Six-Fours-les-Plages dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. La majorité a vu son score reculer très près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or à Six-Fours-les-Plages, Marine Le Pen avait pu grimper à la première position de la dernière présidentielle avec 31,28% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 24,63%, puis, avec 14,5%, Éric Zemmour et enfin, à 11,74%, Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Six-Fours-les-Plages ? À Six-Fours-les-Plages, la participation constituera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,51% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 26,01% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne serait par exemple capable de modifier les choix que feront les habitants de Six-Fours-les-Plages (83140). 11:30 - Quel était le score de la participation à Six-Fours-les-Plages en 2017 ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des élections antérieures ? Il y a 5 ans, durant les législatives, le taux d'abstention avait représenté 56,79% au premier tour des électeurs de Six-Fours-les-Plages, contre une abstention de 51,05% pour le second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les électeurs de Six-Fours-les-Plages ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer Les résultats des législatives 2022 à Six-Fours-les-Plages seront vraisemblablement annoncés peu de temps après la fermeture des 32 bureaux de vote, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et le verdict devrait sonner dans les heures suivantes pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Législatives 2022 à Six-Fours-les-Plages : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 31,3% des suffrages au premier tour à Six-Fours-les-Plages, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. L'actuel locataire de l'Elysée et Éric Zemmour avaient obtenu 24,6% et 14,5% des votes. Le choix des habitants de Six-Fours-les-Plages était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (55,7% des votes), cédant par conséquent à Emmanuel Macron 44,3% des votes. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les citoyens de Six-Fours-les-Plages (83) seront invités à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.