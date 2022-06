Résultat de la législative à Smarves : 2e tour en direct

Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait se fixer un total théorique de 36,94% à Smarves avant le premier tour des élections législatives. C'est en effet le total des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon a cumulé 36,12% des voix au 1er tour de la législative la semaine passée à Smarves. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Smarves ?

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques électorales de chaque territoire. Pour le premier round, le 12 juin dernier, les habitants de Smarves ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a enregistré 38,59% des suffrages. En seconde position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 36,12% des votes. Quant à elle, la candidature Rassemblement National capte 13,46% des voix.