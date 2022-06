Résultat de la législative à Smarves : en direct

En direct

19:23 - Quel score pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Smarves ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection n'avait eu lieu qu'à Smarves. Les transferts des suffrages du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,19% et 2,2% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 34,07% à Smarves pour ces légilsatives.

16:30 - À Smarves, des sondages aussi révélateurs ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Smarves, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 32,55% des suffrages. Derrière, on trouvait Jean-Luc Mélenchon à 25,68%, puis Marine Le Pen à 16,33% et Yannick Jadot à 6,19%. Emmanuel Macron terminait à en revanche 27,85% des électeurs à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indications nationales des dernières semaines infléchiront sans doute la donne et donc le résultat des législatives à Smarves au 1er tour. Or la majorité est tombé très près de de la Nupes dans les intentions de vote avant la trêve. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Smarves Le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des facteurs importants de ces élections législatives 2022 à Smarves. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 81,47% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 86,36% au premier tour, c'est-à-dire 1 830 personnes. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique sont en mesure de relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Smarves.

11:30 - Les chiffres de l'abstention à l'occasion des législatives 2022, un élément déterminant à Smarves ? Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. L'étude des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Au moment des élections législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait représenté 50,61% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Smarves, contre une abstention de 41,23% au second tour.