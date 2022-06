Résultat de la législative à Terranjou : en direct

12/06/22 11:10

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Terranjou (Maine-et-Loire) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 33,70% des suffrages au premier tour à Terranjou, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 24,07% et 18,17% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Terranjou gratifié de 61,46% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 38,54% des suffrages. Les électeurs de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?