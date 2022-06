Résultat de la législative à Thiais : en direct

18:55 - Pour la Nupes, les 31,55% de Mélenchon à Thiais font espérer

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était jouée à Thiais. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,84% et 1,38% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 5,22% du côté des électeurs de gauche (vote Mélenchon exclu).