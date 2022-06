Résultat des législatives à Thil - 2e tour élection 2022 (54880) [DEFINITIF]

19/06/22 20:46

Résultat 2e tour

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative à Thil. Dans la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, les 1015 électeurs de Thil ont choisi la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il faut désormais attendre 2024 et le résultat des européennes à Thil pour pouvoir analyser comment se positionnent politiquement ses électeurs. Le taux de participation parmi les habitants autorisés à fréquenter les bureaux de vote de la commune pour la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle s'établit à 36.35%. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription peut encore basculer si les électeurs des 81 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Thil. Dans la finale qui l'opposait à Xavier Paluszkiewicz (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), Martine Etienne a rassemblé 56% des votes. Xavier Paluszkiewicz reçoit pour sa part 44% des votes.

Résultat 1er tour

Au cours des dernières consultations démocratiques, les 1944 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 64,71% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 68,69% au premier tour, ce qui représentait 691 personnes. Le second tour de scrutin de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? La semaine dernière, 62,43% des personnes en capacité de participer à une élection à Thil avaient refusé de se rendre dans l'isoloir.

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faut bien sûr tenir compte des habitudes de chaque territoire, comme par exemple à Thil. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a enregistré 31,62% des suffrages le 12 juin dernier au soir du premier round des élections législatives. En deuxième position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 24,59% des votes. De son côté, la candidature Rassemblement National obtient 13,78% des suffrages.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Thil, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2e round des législatives. Son postulant a donc ce dimanche. Ce score est cependant à analyser au regard des voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 27,01%, 2,24%, 2,09% et 10,9% il y a deux mois. Ce qui aboutissait à un total de 42,24% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

Quel impétrant à l'hémicycle placeront en pole position des résultats des législatives en 2022 les habitants de Thil à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 27,01% des votes au premier tour à Thil. Le fondateur du parti "La France Insoumise" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22,24% et 21,49% des votes. Après l'élimination de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Emmanuel Macron était, en dernier lieu, ressorti en tête du second tour en empochant 61,89% des voix face à Marine Le Pen (38,11%).