20:04 - Que vont décider les électeurs de gauche à Thil ?

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les résultats de Thil. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,24% et 2,09% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 31,34% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.