Dans les 3 bureaux de vote de Toufflers, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait cumulé 17,56% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,42% et 1,14% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un potentiel de 23,12% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Toufflers

L'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif 2022 sera sans nul doute le taux de participation à Toufflers. La peur d'un retour de l'épidémie de coronavirus ainsi que ses conséquences en matière sanitaire et économique seraient de nature à faire le jeu du camp de l'abstention à Toufflers. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 415 personnes en âge de voter au sein de la ville, 25,34% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 26,12% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.