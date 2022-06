En direct

18:43 - Quel résultat à Tours pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était bornée à Tours. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,29% et 2,08% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 38,28% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Tours.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Tours ? Au précédent scrutin, à Tours, Emmanuel Macron finissait en tête de l'élection présidentielle avec 30,11% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 29,91%, puis Marine Le Pen avec 13,22% et Éric Zemmour, quatrième à 6,63%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron à la meilleure place à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront sans doute chambouler la situation lors des législatives dans la commune, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Tours, quel sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Tours ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ? En avril 2022, au second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 68,47% dans la ville, contre un taux de participation de 70,9% au premier tour, soit 58 373 personnes. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter lors des élections législatives 2022 à Tours ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Au cours des dernières années, les 139 230 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 59,72% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Tours. L'abstention était de 51,06% pour le second round.