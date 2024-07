Résultat des législatives 2024 à Saint-Cyr-sur-Loire : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections législatives à Saint-Cyr-sur-Loire : impact de la démographie et de l'économie locale

Comment les électeurs de Saint-Cyr-sur-Loire peuvent-ils affecter les résultats des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 9,92% et une densité de population de 1178 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 27,27%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (14,04%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,85%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (40,75%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Saint-Cyr-sur-Loire, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.