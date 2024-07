Résultat des législatives 2024 à Saint-Avertin : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Avertin, l'un des critères essentiels des élections législatives est indéniablement le niveau de participation. Le taux de participation à Saint-Avertin pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 75,95%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,9% au premier tour et 55,92% au deuxième tour. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 12 055 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 79,34% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,25% au premier tour, soit 9 554 personnes. Le désir de faire valoir ses droits est par exemple susceptible de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Avertin.

17:29 - Dynamique électorale à Saint-Avertin : une analyse socio-démographique

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Saint-Avertin émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 28,51% de cadres supérieurs pour 15 000 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 150 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 262 foyers fiscaux. Dans la ville, 16,14% des résidents sont des enfants, et 10,55% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Saint-Avertin accueille une communauté diversifiée, avec ses 468 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 41 262 €/an, la ville défend une stabilité économique malgré les obstacles. À Saint-Avertin, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.