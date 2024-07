Résultat des législatives 2024 à Saint-Pierre-des-Corps : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le poids démographique et économique de Saint-Pierre-des-Corps aux législatives

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Saint-Pierre-des-Corps se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 15 909 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 910 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (68,19%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 2 351 résidents étrangers, représentant 14,79% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 394 euros par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,61%, annonçant une situation économique mitigée. Pour résumer, Saint-Pierre-des-Corps incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.