Résultat de la législative à Tréméven : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Tréméven sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Tréméven. En direct 18:13 - La Nupes 2e pour ces législatives à Tréméven Le potentiel avant ces législatives à Tréméven pour la Nupes s'élevait à 33,67% dans la commune. C'est en effet le total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Ce paramètre a certainement joué sur le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans la commune. Sa tête d'affiche a cumulé 29,56% des suffrages le dimanche 12 juin dans la zone. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de monter sur la deuxième marche. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place au premier tour La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 33,65% des votes le 12 juin dernier pour le premier tour des élections législatives. Elle est arrivée devant les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui captent 29,56% et 20,34% des suffrages. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - La participation à Tréméven peut-elle encore baisser à l'occasion du 2ème tour des législatives 2022 ? Les études rapportent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour le deuxième tour des élections législatives ? Au moment des élections législatives de 2017, 54,43% des personnes habilitées à voter à Tréméven avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,04% pour le round deux. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : la participation aux législatives atteignait 42,64% au deuxième round, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Tréméven Les résultats définitifs des législatives 2022 à Tréméven vont normalement être révélés peu de temps après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et le résultat devrait advenir dans les heures qui suivent pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Tréméven - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Tréméven aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 8ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste Youenn Le Flao Nouvelle union populaire écologique et sociale Erwan Balanant Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Tréméven - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Tréméven

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 8ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tréméven Erwan Balanant (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,87% 33,65% Youenn Le Flao (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,66% 29,56% Christian Perez Rassemblement National 16,12% 20,34% Claire Gourlaouen Les Républicains 6,65% 5,56% Pierre Couëdelo Reconquête ! 3,60% 3,14% Laurent Dran Ecologistes 2,01% 1,99% Anne Morel Divers extrême gauche 1,89% 3,14% Claire Paingault Régionaliste 1,81% 1,15% Manon Cuciniello Droite souverainiste 1,40% 1,47% Participation au scrutin Circonscription Tréméven Taux de participation 52,92% 53,19% Taux d'abstention 47,08% 46,81% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01% 3,03% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15% 0,71% Nombre de votants 48 188 991

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l' élection législative à Tréméven. Pour le 1er tour des législatives 2022, les 1863 citoyens de Tréméven inscrits dans la 8ème circonscription du Finistère se sont tournés vers le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention s'établit à 47% des habitants inscrits dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription (991 votants). Dans la commune, Erwan Balanant a raflé 34% des votes. Youenn Le Flao (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Christian Perez (Rassemblement National) le suivent avec respectivement 30% et 20% des voix. Reste à déterminer si les électeurs des 24 autres communes faisant partie de la 8ème circonscription du Finistère feront les mêmes choix que ceux de Tréméven.

Législatives 2022 à Tréméven : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Tréméven ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin prochains. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette commune pour remporter la majorité de l'hémicycle ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 26,25% des voix au premier tour à Tréméven. Celui qui fut ministre de François Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,10% et 23,14% des voix. Le choix des votants de Tréméven était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (58,84% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 41,16% des suffrages.