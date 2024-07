Résultat des législatives 2024 à Quimperlé : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le poids démographique et économique de Quimperlé aux législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Quimperlé émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 12 313 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 888 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 824 foyers fiscaux. Dans la commune, 17,35% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 9,43% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Quimperlé accueille une communauté diversifiée, avec ses 384 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,89%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 23 851 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. À Quimperlé, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.