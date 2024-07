Résultat des législatives 2024 à Concarneau : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Concarneau

Comment les électeurs de Concarneau peuvent-ils peser sur les résultats des législatives ? La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 25% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 12,76% de 75 ans et plus. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (64,37%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 9 093 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,77%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,77%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 14,99%, comme à Concarneau, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.