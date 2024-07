Résultat des législatives 2024 à Querrien (29310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont trancher les supporters du Front populaire à Querrien ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont un peu plus de 28% des suffrages qu'a glanés l'ensemble au niveau national, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire la semaine dernière à Querrien. C'est un binôme Rassemblement National qui y prenait la première place au premier tour, avec 31,12 % des bulletins. La gauche n'était pas mieux lotie aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Erwan Balanant (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.

20:58 - Un Rassemblement national gagnant à Querrien il y a une semaine L'écart entre les scores du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du RN semble déjà forte à Querrien entre le score de la formation nationaliste en 2022 (16,93%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (31,12%), de l'ordre de 15 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondeurs donnant au RN une progression de 150 sièges en comparaison de 2022 (89 sièges). Suffisant pour prévoir un ancrage solide du parti localement, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des élections législatives favorables pour le parti présidentiel en 2022 Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans de nombreuses autres villes. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être la possibilité de l'emporter. Le RN avait en revanche été battu au premier tour des législatives à l'époque à Querrien, comptant 16,93%des suffrages, alors que les candidats Nupes obtiendront 33,33% des voix. Bis repetita au second tour, les bureaux de vote laissant cette fois le binôme LREM gagner le scrutin, avec 51,78%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,22%.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Querrien ce dimanche ? Avec 31,12% des bulletins de vote, Christian Perez (Rassemblement National) a pris la pôle position à Querrien, dimanche 30 juin dernier lors du 1er tour des législatives. Erwan Balanant (Majorité présidentielle) et Sébastien Miossec (Divers gauche) suivaient grâce à, dans l'ordre, 25,61% et 21,33% des votants. Même première place concernant le vote de la 8ème circonscription du Finistère, Christian Perez accumulant cette fois 30,8%, devant Erwan Balanant avec 27,76% et Sébastien Miossec avec 22,17%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Querrien ? Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Les données montrent un pourcentage d'abstention de 25,07% au premier round des élections législatives 2024 à Querrien, inférieur de 13 points à celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le pourcentage d'abstention représentait en effet 38,74% des électeurs de Querrien. Le taux d'abstention était de 39,67% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention à Querrien va-t-elle monter au 2e tour des législatives 2024 ? À Querrien, l'une des clés de ce scrutin législatif est incontestablement l'étendue de l'abstention. Dans la localité, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 25,07%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 42,32% au premier tour et 44,97% au second tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,01% au sein de la localité, contre une abstention de 23,22% au deuxième tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Querrien ?

17:29 - Analyse socio-économique de Querrien : perspectives électorales Dans les rues de Querrien, les élections sont en cours. Dotée de 1 049 logements pour 1 655 habitants, la densité de la commune est de 32 hab par km². Avec 103 entreprises, Querrien offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (29,46%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 39,92% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 49,47% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 726,83 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Querrien participe à l'histoire de la France.