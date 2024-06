Résultat des législatives à Tressange : l'élection 2024 en direct

La participation constituera indéniablement l'une des clés de ces législatives 2024 à Tressange (57710). Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 25,62% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient déserté les urnes, contre une abstention de 23,89% au premier tour. En proportion, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 58,86% au premier tour. Au second tour, 62,3% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Tressange ? Les populations des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?

08:02 - Tout savoir sur les élections législatives à Tressange

De nouvelles élections législatives à Tressange vont être organisées les dimanches 30 juin et 7 juillet 2024, faisant suite à la décision inattendue d'Emmanuel Macron concernant le renouvellement des députés. La dernière dissolution, en 1997, initiée par Jacques Chirac, a abouti à une cohabitation avec Lionel Jospin. Quelles conséquences auront ces législatives ? Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'union des gauches (LFI, PS, Écologistes, PC...), de la coalition de la majorité, de l'extrême-droite parviendra à mobiliser le plus grand nombre de voix à Tressange (57710) ? Pour voter, les électeurs de la localité pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Tressange. Pour être informé gratuitement des résultats du premier tour des élections législatives à Tressange dès leur sortie, cliquez sur 'Activer les alertes résultats' situé en haut de page.