19:57 - Quel verdict pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Tressange ? Les électeurs de Tressange avaient concédé 20,77% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er round de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,92% et 1,47% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc se fixer un total théorique de 26,16% à Tressange pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Tressange ? La majorité présidentielle a baissé tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront sans doute un écho à Tressange ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. L'élection présidentielle d'avril, à Tressange cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 32,38% des suffrages. A la suite, remontait Marine Le Pen à 26,66%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,77% et Éric Zemmour à 4,99%.

14:30 - Que sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Tressange ? À Tressange, l'un des critères déterminants des élections législatives sera le taux de participation. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 649 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 25,62% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 23,89% au premier tour. Le conflit armé ukrainien serait en mesure d'éloigner les citoyens de Tressange des isoloirs.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives 2022 à Tressange ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, 67,11% des personnes en âge de participer à une élection à Tressange avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 59,17% au deuxième tour.