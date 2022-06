Résultat des législatives à Trieux - Election 2022 (54750) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Résultat des législatives 2022 à Trieux

Le résultat des élections législatives 2022 à Trieux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Meurthe-et-Moselle

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Trieux. Lors du premier tour des élections législatives, les 1857 citoyens de Trieux inscrits dans la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle ont penché pour la candidate Rassemblement National. Au sein de la ville, Muriel Di Rezze a raflé 29% des suffrages. Martine Etienne (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Xavier Paluszkiewicz (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent avec dans l'ordre 27% et 18% des voix. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Trieux. Les électeurs de 81 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. Le taux d'abstention parmi les citoyens figurant dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription législative s'établit à 67% (1 246 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Trieux Xavier Paluszkiewicz Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,16% 17,98% Martine Etienne Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,88% 26,55% Muriel Di Rezze Rassemblement National 23,92% 29,08% Francis Herbays Divers gauche 9,11% 9,08% Mathieu Servagi Les Républicains 6,14% 4,71% Nicolas Rosskopf Reconquête ! 4,25% 4,03% Véronique Foltz Ecologistes 2,73% 3,36% Eurydice Reinert Divers 1,09% 1,34% Xavier Boury Divers extrême gauche 1,02% 1,01% Françoise Kral Divers extrême gauche 0,96% 1,34% Matteo Germini Divers 0,64% 1,51% Xavier Beaudouin Régionaliste 0,07% 0,00% Frédéric Grasse Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Trieux Taux de participation 37,33% 32,90% Taux d'abstention 62,67% 67,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47% 1,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,82% Nombre de votants 30 138 611

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Trieux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:46 - Sur qui vont se diriger les électeurs de gauche à Trieux ? Dans les 2 bureaux de vote de Trieux, les voix de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait enregistré 22,28% des suffrages lors de ce scrutin. Les conversions des votes d'EELV et du PS sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,96% et 2,32% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 27,56% à Trieux pour ces légilsatives. 16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Trieux ? A l'issue du dernier scrutin présidentiel, à Trieux, Marine Le Pen finissait à la première position avec 37,26% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,28%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron, en troisième position à 17,23% et Éric Zemmour à 5,37%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures modifieront certainement ce tableau à Trieux ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%. 14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Trieux Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Trieux ? Les habitants des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, 69,83% des électeurs habilités dans la localité avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 69,82% au premier tour, c'est-à-dire 1 286 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives à Trieux ? L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, lors des législatives, sur les 1 755 inscrits sur les listes électorales à Trieux, 41,42% avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 34,82% au round numéro deux. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. Au niveau national, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Trieux Les données de ces législatives 2022 à Trieux sont limpides : la métropole ne compte qu'une seule circonscription où s'opposent 13 candidats. Un chiffre un peu plus élevé que celui du reste du pays. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour faire leur choix. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour améliorer la mobilisation.

Législatives 2022 à Trieux : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Trieux (54) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin 2022. Les électeurs de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 37% des suffrages au premier tour à Trieux. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 22% et 17% des voix. Le choix des administrés de Trieux était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (61% des voix). Emmanuel Macron avait obtenu 39% des votes.