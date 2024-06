Résultat des législatives à Tucquegnieux : l'élection 2024 en direct

L'une des clés des élections législatives sera indiscutablement la participation à Tucquegnieux (54640). Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 64,88% au premier tour et seulement 66,4% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Tucquegnieux ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 34,41% au niveau de la ville, contre un taux d'abstention de 31,34% au premier tour.

Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Tucquegnieux

Les 2 bureaux de vote de la ville de Tucquegnieux sont ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux électeurs de prendre une décision. Ce dimanche 30 juin 2024, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. Les élections législatives précédentes ont eu lieu en juin 2022. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président Macron a été réélu pour un second mandat. Parmi les liste en présence dans la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, qui parviendra à capter le plus de voix à Tucquegnieux ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.