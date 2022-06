Résultat des législatives à Tucquegnieux - Election 2022 (54640) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Tucquegnieux

Le résultat des élections législatives 2022 à Tucquegnieux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Meurthe-et-Moselle

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Tucquegnieux. À Tucquegnieux, les 1996 électeurs votant dans la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle ont pris parti pour la candidature Rassemblement National. L'abstention s'élève à 65% des habitants habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, ce qui représente 1 295 non-votants. Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale peut toujours basculer si les électeurs des 81 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Tucquegnieux. Muriel Di Rezze a réuni 31% des voix à l'échelle de la commune. Martine Etienne (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Xavier Paluszkiewicz (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtiennent 29% et 16% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tucquegnieux Xavier Paluszkiewicz Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,16% 15,77% Martine Etienne Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,88% 28,87% Muriel Di Rezze Rassemblement National 23,92% 31,10% Francis Herbays Divers gauche 9,11% 6,85% Mathieu Servagi Les Républicains 6,14% 6,25% Nicolas Rosskopf Reconquête ! 4,25% 4,61% Véronique Foltz Ecologistes 2,73% 2,53% Eurydice Reinert Divers 1,09% 0,45% Xavier Boury Divers extrême gauche 1,02% 1,93% Françoise Kral Divers extrême gauche 0,96% 1,34% Matteo Germini Divers 0,64% 0,30% Xavier Beaudouin Régionaliste 0,07% 0,00% Frédéric Grasse Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Tucquegnieux Taux de participation 37,33% 35,12% Taux d'abstention 62,67% 64,88% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47% 3,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,71% Nombre de votants 30 138 701

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Tucquegnieux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:50 - Quel résultat à Tucquegnieux pour la coalition LFI-PS-EELV ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des enjeux de ces législatives, à Tucquegnieux comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 24,48% des suffrages en avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,17% et 1,65% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 28,3% à Tucquegnieux pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Que peuvent dire les sondages des législatives 2022 pour Tucquegnieux ? Lors de la dernière élection, à Tucquegnieux, Marine Le Pen finissait à la première position avec 33,16% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,48%, puis Emmanuel Macron, troisième à 17,59% et Éric Zemmour à 6,81%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des dernières semaines viendront probablement infléchir ce paysage lors des législatives à Tucquegnieux ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Tucquegnieux À Tucquegnieux, l'abstention sera sans nul doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 65,59% des électeurs dans la localité avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 68,66% au premier tour, soit 1 365 personnes. La guerre aux portes de l'Europe pourrait en effet favoriser le camp de l'abstention à Tucquegnieux (54640). 11:30 - La participation à Tucquegnieux va-t-elle encore descendre aux élections législatives 2022 ? Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. L'observation des précédentes élections permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Pendant les législatives de 2017, le taux d'abstention avait atteint 67,67% au premier tour au niveau de Tucquegnieux, à comparer avec un taux d'abstention de 62,85% au round numéro deux. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Tucquegnieux ? La cité de Tucquegnieux n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui va simplifier le choix des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. 13 candidats se présentent pour cette élection législative à Tucquegnieux soit plus en moyenne que dans les autres territoires. Les résultats seront communiqués dès 20 heures ici même.

Législatives 2022 à Tucquegnieux : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Tucquegnieux (54640) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 33,2% des voix au premier tour à Tucquegnieux, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre du gouvernement Jospin et celui qui fut ministre de François Hollande avaient obtenu 24,5% et 17,6% des suffrages. Le choix des administrés de Tucquegnieux était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (62,7% des votes), abandonnant donc 37,3% des votes à Emmanuel Macron. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ?