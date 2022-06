Résultat des législatives à Tuffalun - Election 2022 (49700) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Tuffalun est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat de la législative 2022 à Tuffalun est tombé. Dans la 4ème circonscription du Maine-et-Loire, les citoyens de Tuffalun ont jeté leur dévolu sur la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription électorale découlera de la conduite des électeurs des 43 autres communes qui lui sont rattachées. La participation atteint 53% des électeurs autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription du Maine-et-Loire, ce qui représente 674 votants. Laëtitia Saint-Paul a accumulé 32% des suffrages à l'échelle de la ville. Elle est suivie par Caroline Rabault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Patrick Morineau (Rassemblement National) qui récupèrent 32% et 18% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tuffalun Laëtitia Saint-Paul Ensemble ! (Majorité présidentielle) 38,63% 32,28% Caroline Rabault Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,09% 32,13% Patrick Morineau Rassemblement National 19,74% 17,80% Régine Catin Les Républicains 7,02% 6,64% Charles-Henri Jamin Reconquête ! 5,10% 3,62% Gérard Herve Divers droite 2,24% 4,07% Nicolas Deveaux Divers 1,49% 0,90% Sylvie Geret Divers extrême gauche 1,37% 1,21% Christelle Lequet Droite souverainiste 1,32% 1,36% Participation au scrutin Circonscription Tuffalun Taux de participation 49,83% 53,03% Taux d'abstention 50,17% 46,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67% 0,30% Nombre de votants 37 985 674

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Tuffalun sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:51 - Quel résultat à Tuffalun pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 20,33% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Tuffalun le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,17% et 1,52% au premier tour de la présidentielle. Soit un total estimé à 26,02% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale". 16:30 - À Tuffalun, des sondages tout aussi parlants ? Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel à Tuffalun avec 30,69% des suffrages, au premier round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 23,68%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 20,33% et Valérie Pécresse à 6,1%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront certainement chambouler la donne à Tuffalun. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. 14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des élections législatives 2022 à Tuffalun À Tuffalun, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif sera indéniablement le taux de participation. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière énergétique et économique seraient par exemple susceptibles de priver les urnes de leurs électeurs à Tuffalun (49700). Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,88% des votants de la ville. Le taux de participation était de 80,62% au premier tour, ce qui représentait 1 011 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Le score de l'abstention lors des élections législatives, un élément déterminant à Tuffalun ? Comment votent généralement les électeurs de cette localité ? Pendant les dernières élections législatives, sur les 1 213 inscrits sur les listes électorales à Tuffalun, 55,98% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 45,26% au dernier round. Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. 09:30 - Les électeurs de Tuffalun ont jusqu'à 19 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Le scrutin est lancé depuis les premières heures du matin à Tuffalun et il reste encore du temps pour faire son choix puisque l'unique bureau de vote de la cité sera ouvert jusqu'à 19 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription qui couvre la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Tuffalun : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives à Tuffalun à la mi-juin ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains. Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 30,7% des votes au premier tour à Tuffalun, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 23,7% et 20,3% des votes. Le choix des votants de Tuffalun était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (58,9% des voix), abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 41,1% des suffrages. Les électeurs de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?